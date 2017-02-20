روسيا تعتزم تسليم طائرات هليكوبتر للهند في 2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة (راشن هليكوبترز) الروسية الحكومية يوم الاثنين إن روسيا ستبدأ في عمليات تسليم مبدئية لطائرات هليكوبتر عسكرية للهند في 2018 فيما سيعقبها عمليات تجميع وتصنيع في أسرع اقتصادات آسيا نموا.

ووقعت الهند اتفاقا مع روسيا في أكتوبر تشرين الأول لتصنيع 200 طائرة هليكوبتر على الأقل من طراز (كاموف كا-226تي) للقوات المسلحة الهندية بشكل مشترك بين البلدين.

واتفقت الدولتان على التعاون في مجالي الدفاع والطاقة فيما تسعى الهند لتحديث قواتها المسلحة وبناء صناعة نووية بينما تبحث روسيا التي تعاني من عقوبات مفروضة عليها عن استثمار وأسواق جديدة.

وقال اندريه بوجينسكي الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي الشهر الماضي “الشركة المشتركة تعمل وأول عمليات تسليم ستبدأ في 2018. وسنزود الهند أيضا بخدمات ما بعد البيع.”

وقال في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي إن نحو 60 طائرة ستسلم للهند بينما سيتم تجميع أو تصنيع 140 طائرة في الهند.