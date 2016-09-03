روسيا تستأنف رحلات التشارتر الى تركيا

استأنفت روسيا رحلات التشارتر الى تركيا منهية قرارا بالمنع اتخذته في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد ازمة دبلوماسية بين البلدين.

ونقلت وكالة دوغان للانباء ان طائرة تابعة لشركة “روايل فلايت” هطبت في مطار انطاليا الدولي قرابة الساعة 17,00 ت غ هي الاولى بعد تسعة اشهر اثر توقيع رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف في اب/اغسطس قرارا يرفع بموجبه الحظر.

واضافت ان الطائرة التي اقلعت من موسكو كانت تقل نحو 300 راكب.

واعادت تركيا علاقاتها مع روسيا الى طبيعتها في حزيران/يونيو، بعد تسعة اشهر من اسقاط الطيران التركي لمقاتلة روسية قرب الحدود السورية.

وعلى الاثر، اتخذت موسكو اجراءات رادعة، فاعادت في اول كانون الثاني/يناير تطبيق نظام التأشيرات على الاتراك ومنعت رحلات التشارتر نحو تركيا وتنظيم رحلات سياحية الى هذا البلد، ما شكل ضربة قوية للسياحة التركية.

وتراجع عدد السياح الاجانب الى تركيا بنسبة ثلاثين في المئة في الاشهر السبعة الاولى من 2016، وفق احصاءات رسمية نشرت الشهر الفائت.

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