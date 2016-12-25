“روسنفت” تعزز كفاءة المبيعات في 2017

قالت شركة روسنفت الروسية للنفط إن خطط الشركة بشأن العام الجديد تتيح لها مرونة في مستويات الإنتاج وذلك بعد اتفاق موسكو مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار الضعيفة.

وقالت روسنفت المملوكة للدولة وتساهم بأكثر من 40 في المئة من الإنتاج الروسي من الخام إن مجلس إدارتها درس خطط 2017-2018.

وقالت الشركة في بيان “أعدت الخطة على أساس برنامج التطوير الفعلي طويل المدى وتأخذ في الاعتبار … إمكانية القيام بمناورة تتعلق بحجم الإنتاج من أجل تعزيز كفاءة المبيعات في النصف الأول من 2017.”

ولم يذكر البيان اتفاق أوبك ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على البيان.

وتوصلت أوبك ومنتجون للنفط من خارج المنظمة ومنهم روسيا إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 في العاشر من ديسمبر كانون الأول بخفض الإنتاج والحد من تخمة المعروض بعد أكثر من عامين من انخفاض الأسعار.

وبناء على اتفاقها مع أوبك ستخفض روسيا إنتاجها من الخام بواقع مائتي ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول.

ويصل الخفض بعد ذلك إلى 300 ألف برميل من مستويات أكتوبر تشرين الأول والتي بلغت 11.247 مليون برميل.