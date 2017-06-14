“روسنفت” تخطط لاستثمار أكثر من 8 مليارات دولار في مشاريع للنفط البحري

تخطط شركة النفط الروسية “روسنفت” وشركاؤها لاستثمار 480 مليار روبل (8.4 مليار دولار) في تطوير صناعة النفط البحرية الروسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لما ذكره رئيس الشركة الروسية لـ”رويترز”.

وتعتزم الشركة المملوكة للحكومة الروسية تخصيص 250 مليار روبل من هذا المبلغ لصالح مشاريع لتطوير عدد من حقول النفط البحرية في القطب الشمالي في الفترة ما بين عامي 2017 و2021.

وأوضحت “روسنفت” أن تنمية الموارد الهيدروكربونية في القطب الشمالي هو المستقبل بالنسبة للإنتاج العالمي من الخام، ومن أهم الأولويات الاستراتيجية للشركة، مشيرة إلى أن إنتاج المنطقة البحرية في القطب الشمالي من المتوقع أن يمثل من 20 إلى 30% من إجمالي الإنتاج الروسي بحلول عام 2050.

ولم تذكر الشركة الروسية أسماء شركائها في تلك الاستثمارات، ولكنها أشارت إلى أنها حصلت على ترخيص للتنقيب عن النفط في 55 منطقة بحرية في القطب الشمالي الروسي والشرق الأقصى، وهي المناطق التي يعتقد أنها تحتوي على موارد من النفط والغاز.

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