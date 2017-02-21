“روسنفت” الروسية توقع اتفاقين لشراء النفط الخام والاستثمار

وقعت شركة “روسنفت” الروسية اتفاقًا للاستثمار وآخر لشراء الخام مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تزامنًا مع بدء عودة الشركات الكبرى إلى البلد الشمال إفريقي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الشركة الروسية وافقت على الاستثمار في أعمال التنقيب والإنتاج في ليبيا دون الإشارة تحديدًا إلى قيمة أو مدة العقد، فيما لفتت إلى أنها وقعت اتفاقًا منفصلا مع “روسنفت” لشراء النفط الخام الليبي.

وتعد هذه الخطوة هي الأكبر بين التحركات الأخيرة من قبل الجانب الليبي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، أملًا في تعزيز إنتاج البلاد إلى 2.1 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2020.

من جانبه قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا “مصطفى صنع الله”: نحن بحاجة لمساعدة واستثمارات الشركات النفطية الكبرى لبلوغ مستهدف الإنتاج وتحقيق الاستقرار بالاقتصاد.