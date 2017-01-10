“روسنفت” الروسية توقع اتفاقاً مشترك لتوريد النفط

قالت شركة روسنفت الروسية العملاقة في بيان يوم الثلاثاء إنها أبرمت اتفاقا مع شركة تربطها صلة بدولة قطر وشركة جلينكور المتخصصة في تجارة السلع الأولية لتوريد ما يصل إلى 55 مليون طن من الخام على مدار خمس سنوات.

ويأتي الاتفاق بعد استحواذ جهاز قطر للاستثمار وجلينكور على حصة نسبتها 19.5 بالمئة في روسنفت الشهر الماضي مقابل نحو 710 مليارات روبل (11.8 مليار دولار).

وقالت جلينكور إنها ستبرم اتفاق توريد بموجب شروط الاستحواذ مدته خمس سنوات مع روسنفت مما سيمنحها 220 ألف برميل إضافي يوميا للتعامل فيها.

وتم اتفاق التوريد الذي جرى الإعلان عنه يوم الثلاثاء بين روسنفت وكيو.إتش.جي تريدينج.

وقال أحد ممثلي شركة روسنفت إن الشركة وحدة تابعة لجلينكور وهي مسجلة على عنوان مكتب جلينكور في لندن. وتشير مستندات الجهات التنظيمية إلى أن موظفي الشركة تابعون لجلينكور إنرجي المملكة المتحدة وقطر القابضة وهي وحدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار.

وقالت روسنفت في بيان يوم الثلاثاء إنها قد تورد لكيو.إتش.جي ما يتراوح بين 4.5 مليون و11 مليون طن من النفط سنويا بالسعر المحدد بناء على معادلة مربوطة بأسعار النفط العالمية.

وأكبر مشتر للنفط من روسنفت حاليا شركة ترافيجورا السويسرية المتخصصة في تجارة السلع الأولية بحجم مشتريات سنوية يقدر بنحو 20 مليون طن وبما يعادل الإنتاج السنوي بالكامل لمصفاتين كبيرتين أو ما يكفي لتغطية استهلاك دولة مثل إسبانيا لستة أشهر.