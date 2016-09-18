روحاني: إيران تدعم أي خطوة لتحقيق استقرار سوق النفط

نقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية يوم الأحد عن الرئيس حسن روحاني قوله إن طهران تدعم أي خطوة لتحقيق الاستقرار بسوق النفط العالمية ورفع الأسعار.

ونسب الموقع إلى روحاني قوله “عدم الاستقرار وتراجع أسعار النفط ضار بجميع الدول وخاصة بمنتجي النفط.”

وقال “ترحب طهران بأي تحرك يهدف لاستقرار السوق وتحسين أسعار النفط بناء على العدالة والإنصاف والحصة العادلة لجميع منتجي النفط” مشيرا بذلك إلى اجتماع بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين في الجزائر الأسبوع المقبل.

وقال الموقع إن روحاني تحدث مع رئيس الإكوادور رفاييل كوريا على هامش قمة دول عدم الانحياز في فنزويلا يوم السبت.

تعمل إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك على زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها في يناير كانون الثاني الماضي.

ورفضت طهران المشاركة في محاولة سابقة هذا العام لدول أوبك والمنتجين غير الأعضاء مثل روسيا من أجل تثبيت الإنتاج وانهارت المحادثات في ابريل نيسان.

وسيجتمع أعضاء أوبك على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يشارك فيه منتجو ومستهلكو النفط في الجزائر بين 26 و28 سبتمبر أيلول. وتشارك روسيا أيضا في المنتدى.

وقالت مصادر لرويترز إن أوبك ستجدد على الأرجح محادثات تثبيت إنتاج النفط عند اجتماعها مع المنتجين المستقلين في الجزائر.

ووافقت السعودية وروسيا هذا الشهر على التعاون في أسواق النفط. وقالتا إنهما قد تكبحان الإنتاج مستقبلا.

لكن وكالة الأنباء الجزائرية قالت إن محمد باركيندو الأمين العام لأوبك قلل يوم السبت على ما يبدو من توقعات التوصل لاتفاق مهم حيث قال إن اجتماع الجزائر سيكون غير رسمي وللتشاور لا لأخذ قرار.

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