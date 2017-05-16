تقرير :رواد الأعمال الإماراتيون يتوجهون لدخول قطاع الأغذية

كشف خبراء قطاع المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط ضمن شركة جلي لحلول الضيافة عن زيادة كبيرة في أعداد الإماراتيين الذين يتوجهون لإطلاق الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات ضمن دولة الإمارات، حيث يشكل المستثمرون الإماراتيون أكثر من 75 بالمائة من عملاء شركة حلول الضيافة.

ويشهد الوقت الحالي توجه أعداد أكبر من المستثمرين الإماراتيين إلى الشركات المتخصصة مثل جلي لحلول الضيافة، وذلك قبل القيام باستثمار أموالهم في قطاع المأكولات والمشروبات، بهدف ضمان نجاح المشروع وازدهاره، وتحقيق الأرباح، وحتى الحصول على حق امتياز على مستوى المنطقة.

وتتماشى هذه الزيادة بأعداد الإماراتيين الذين يرغبون بالاستفادة من الخدمات المتنوعة التي توفرها جلي لحلول الضيافة مع مساعي دولة الإمارات لزيادة نسبة الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى رفع عدد رواد الأعمال في المنطقة ضمن برنامج رؤية 2021. وتتضمن قائمة الشركات الناشئة التي أطلقها المواطنون الإماراتيون من خلال التعاون مع جلي لحلول الضيافة كلًا من مولتن مي، وكافيه 57، ورايس كريمري، وبرجرهود.

وفي تصريح له، قال عبد القادر السعدي، المدير الإداري ومالك شركة جلي لحلول الضيافة ومقرها دبي: “نحن سعداء للغاية بالعمل الذي أنجزناه مع الجيل القادم من قادة الأعمال الإماراتيين في قطاع المأكولات والمشروبات. إنهم يأتون إلينا لعرض هذه المشاريع الحافلة بالشغف والرغبة ليكونوا قادرين على صناعة الفارق”.

وأضاف: “يشكل التعاون مع المواطنين الإماراتيين الغالبية العظمى من العمل الذي نقوم به الآن. وباعتبار أن جلي هي شركة محلية تمتلك رصيدًا حافلًا بالنجاح في الإمارات والمنطقة، فإنها تمثل الخيار المثالي في الغالب”.

“نحن في الواقع انتقائيون للغاية فيما يتعلق بأي مشروع نعمل عليه، وعلينا أن نشعر الثقة تجاهه لضمان النجاح. والشكوى التي نسمعها في الوقت الحالي هي أن السوق قد وصل إلى حالة الإشباع والاكتفاء. ولكن ليس في حال كان لديك مفهوم متميز يرغب الجميع بتجربته، وهذا ما نقوم به في الواقع”.

“أعتقد أن صندوق خليفة يمثل أيضًا مبادرة يجب أن تحظى بالتقدير لكونه يساهم في تحويل أفكار مشاريع المأكولات والمشروبات التي يقدمها المواطنون الإماراتيون إلى واقع ملموس”.

ويعد عمر بسطامي، أحد المتعاملين الإماراتيين مع جلي لحلول الضيافة، وهو يستعد لإطلاق مطعم المأكولات المشوية ذا روست، والذي سيكون أول وجهة لهذه العلامة في منطقة الشرق الأوسط، وسيفتتح أبوابه خلال هذا العام في دبي بالتعاون مع جلي لحلول الضيافة، وسيساهم المطعم في إغلاق الفجوة الموجودة في السوق فيما يتعلق بالمأكولات المشوية ذات الجودة العالية، وذلك من خلال التخصص في تقديم الدجاج المشوي في منطقة الخليج.

ويقول عمر: “أنا قادم من قطاع العقارات، ولكنني أمتلك الشغف تجاه المأكولات والمشروبات وما تشهده من تطور في الإمارات. وقد وصلت مجموعة من أبرز المطاعم المميزة إلى المدينة عبر السنين، ولكنني لاحظت أن هناك فرصة لتقديم مفهوم محلي وجديد”.

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