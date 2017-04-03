“رسملة” و “كامكو” تستحوذان على مخزن لـ “أمازون” في بريطانيا

قالت شركة رسملة أنها كونت تحالفاً مع “كامكو” واستحوذت من خلاله على أكبر مخازن توزيع شركة أمازون للتجارة الألكترونية في بريطانيا مقابل 61 مليون جنيه استرليني.

وأوضحت الشركة أنها بموجب هذه الصفقة أصبحت كامكو تستحوذ على حصة مسيطرة في العقار والمؤجر لشركة أمازون بناء على عقد إيجار غير قابل للإلغاء يمتد إلى 15 عاماً وينتهي في أكتوبر 2031.

وأشارت إلى أنه تم تمويل الصفقة عن طريق الأسهم وتمويل إسلامي بنسبة 60% من قيمة الصفقة.

وأضافت أن الاستثمار يستهدف تحقيق عائداً سنوياً بنسبة 6.5% على أن يصل إلى 7% عند التخارج.