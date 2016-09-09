راشد النعيمي يزور “سيتي سكيب جلوبال” 2016

زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في حكومة عجمان معرض «سيتي سكيب غلوبال 2016» الذي إختتم فعالياته أمس بمشاركة واسعة من 300 عارض محلي ودولي يمثلون 30 دولة وسط مشاركة كبرى للشركات الوطنية المتخصصة في قطاع التطوير العقاري وبناء المدن السكنية والسياحية والتجارية.. وتجول سموه أمس في عدد من الأجنحة.

مشاريع نوعية

وتجول الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في المعرض واطلع على العديد من المشاريع العقارية النوعية لاسيما التي يجري تنفيذها في دولة الإمارات.

واطلع على الجهود التي تبذلها دائرة أراضي وأملاك دبي التي شاركت بالمعرض من أجل الارتقاء بأداء السوق العقاري إلى مستويات غير مسبوقة عالميا، واستمع إلى شروحات تفصيلية حول الخدمات الذكية التي عرضتها أراضي دبي في الجناح، وناقش مع ممثلي الدائرة فوائد التطبيقات الذكية وكيفية عمل الخارطة الاستثمارية، وتطبيق وسطاء دبي وأشاد بنظام إيجاري وأهميته للسوق العقاري.

ثقافات

وقال الموسى: يعتبر آلاف الناس من مختلف الجنسيات والثقافات دولة الإمارات وطناً ثانياً لهم، حيث رحّبت هذه الدولة العربية على مر السنين بالأفراد من مختلف أنحاء العالم، ونحن بدورنا نسعى إلى تسليط الضوء على هذا الانسجام والتآلف بين مكوّنات المجتمع الإماراتي والاحتفاء به من خلال مشروعنا الضخم «فالكن سيتي أوف وندرز».

مكونات

وقال الموسى: قمنا في هذا المشروع بدمج هذه الثقافات المختلفة من خلال عرض أبرز المعالم التاريخية العالمية والمباني الأيقونية في مكان واحد لكي نبرز جمال هذه الأعاجيب المعمارية الفريدة. وكنا حريصين كذلك على أدق التفاصيل والجوانب في هذا المشروع لضمان تلبيته لاحتياجات المقيمين والسياح والمستثمرين والزوّار.

وعبر الموسى عن سعادته بزيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لمنصة المشروع خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال» وإطلاعه على تفاصيل المشروع والتقدّم المحرز فيه».

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