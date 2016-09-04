راشد البلوشي: اعتماد قانون الإفلاس يعزز من جاذبية و تنافسية الاقتصاد الوطني

قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن اعتماد مجلس الوزراء لقانون الإفلاس جاء في الوقت المناسب وسيكون من شانه زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الأمر الذي ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني متطوِّر قادر على النمو المستدام خلال المرحلة القادمة

واكد البلوشي أن اعتماد القانون من قبل مجلس الوزراء يأتي أيضا ليعزز من المنظومة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات مما يساهم بالتالي في حصولها على المزيد من الترقية على صعيد المؤشرات العالمية ذات العلاقة بسهولة ممارسة الإعمال والتنافسية وغيرها من المؤشرات الأخرى التي تصب في النهاية بزيادة ريادة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم .

وأضاف أن صدور القانون رسميا من شانه أيضا ضمان استمرارية عمل الشركات ومنحها المرونة اللازمة لإدارة أوضاعها المالية وهي عوامل تسهم كما هو معروف في توفير بيئة مثالية للاستثمار وتعزز من استقطاب المزيد منه إلى الدولة خلال الفترة القادمة.

واكد أن إيجابيات صدور القانون كثيرة ويمكن الإشارة فهو إلى جانب توفير ضمان استمرار عمل الشركة فانه في الوقت ذاته سيوفر الحماية للمستثمرين انفسهم ويحافظ على حقوقهم بشكل عام .

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