رئيس وزراء تونس: النمو لن يتجاوز 1.5% هذا العام

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قال رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد أمام البرلمان يوم الجمعة إن معدل نمو اقتصاد بلاده هذا العام لن يتجاوز 1.5 % ، بما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف رسميا البالغ 2.5 % لعام 2016.
وتواجه تونس صعوبات في ظل انخفاض إيرادات السياحة منذ الهجمات التي شنها مسلحون إسلاميون واستهدفت سائحين أجانب في العام الماضي وهو ما دفع إلى إلغاء بعض الرحلات وتقليص الحجوزات.

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Tags:اقتصادرئيس الوزراء التونسييوسف الشاهد
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