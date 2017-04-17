رئيس ماريوت: دبي بين أهم الوجهات السياحية عالمياً

قال آرنى سورنسون، الرئيس والرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة ماريوت الدولية، إن دبي أصبحت واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، بالإضافة إلى كونها مركز طيران رئيساً يربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، مشيراً إلى أن قطاع الضيافة في الإمارات عموماً، ودبي بشكل خاص، ما زال يتمتع بجاذبيته الاستثمارية، رغم التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها انخفاض سعر النفط، وقوة الدولار.

وأكد سورنسون، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أن الإمارات تعتبر بين أهم الأسواق التي تركز عليها الخطط التوسعية لمجموعة ماريوت، خصوصاً بعد إكمال استحواذها على مجموعة ستاروود، لتصبح أكبر مجموعة فندقية حجماً في الدولة. وأشار إلى أن المجموعة تملك 55 فندقاً في دبي، وتضم قائمة فنادقها قيد الإنشاء حوالي 25 منشأة.

نجاح

وأوضح الرئيس والرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة ماريوت الدولية، أن دبي خصوصاً، تمثل إحدى أهم الوجهات نجاحاً بالنسبة لماريوت، حيث إن معدلات الإشغال حافظت على مستوياتها العالية عند 80 إلى 85 %، مشيراً إلى أن الإمارة شهدت تقدماً كبيراً على كل الصعد خلال العقد الجاري، في ظل امتلاكها إمكانات هائلة تؤهلها للاستمرار في نسقها التنموي التصاعدي، سواءً على المستوى السياحي والاستثماري.

مؤكداً أنهم متفائلون بأن هذا المعدل سيستمر في الارتفاع خلال الأعوام المقبلة، قياساً بالمؤشرات التي توضح أن القطاع السياحي بالإمارة، سيستمر في نموه، خصوصاً مع المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها الحكومة.

وأشار إلى أن المجموعة اختارت دبي لتكون مقر أول اجتماع على مستوى إدارات المجموعة، يحدث بعد صفقة الاستحواذ، والتي ساهمت في مضاعفة حجم ماريوت إقليمياً إلى 55 ألف غرفة، بالإضافة إلى 35 ألف غرفة قيد الإنشاء.

من جهة أخرى، وصف سورنسون، قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى رأسها حظر السفر على بعض الدول من منطقة الشرق الأوسط، بـ «السيئة»، مشيراً إلى أن المجموعة سجلت 20 % انخفاضاً لعدد المسافرين إليها من منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن سائح الترفيه كان الأكثر تضرراً من هذه القرارات.

في المقابل، أكد سورنسون أن القرار بحظر الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات من دول الخليج والمنطقة بشكل عام المتجهة نحو الولايات المتحدة، أيضاً يؤثر في قطاعي السياحة والضيافة، خصوصاً على سياح قطاع الأعمال، مشيداً في الوقت نفسه بمستويات الأمان والأمن الذي تتمتع به مطارات وناقلات الخليج، وعلى رأسها طيران الإمارات، والتي وصفها بأنها أحد أهم أسباب النهضة السياحية في دبي، والإمارات بشكل عام.