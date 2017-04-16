رئيس كازاخستان يمنح عبدالله بن زايد وسام ميدالية اليوبيل

منح فخامة نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان ..سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسام ميدالية اليوبيل بمناسبة الذكرى الـ 25 لاستقلال جمهورية كازاخستان وذلك تقديراً لجهود سموه الرائدة ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الوسام من سعادة خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة وذلك خلال اللقاء الذي عقد الْـيَـوْم في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بالاضافة إلى تبادل الرأي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.