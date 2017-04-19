رئيس “جي إف إتش”: نتوقع أن تفوق نتائج 2017 توقعات السوق

قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي إف إتش المالية” أن أداء المجموعة خلال العام الحالي سيكون أفضل من توقعات السوق.

وأوضح – حسبما أوردت صحيفة “الخليج”- أن الشركة لديها خطة استراتيجية للعام الحالي وللأعوام المقبلة للاستحواذ على أصول جديدة، والتخارج من بعض الأصول في المحفظة العقارية في الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر أن الاستحواذ على أصول جديدة سيضمن للمستثمرين توزيعات نقدية عن نتائج الأعمال للعام الحالي تفوق متوسط التوزيعات للشركات العاملة في نفس القطاع، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستدعم القيمة السوقية للمجموعة وحقوق المستثمرين فيها.

ولفت إلى أن أرباح هذا العام ستكون عائدة بالدرجة الأولى من العمليات التشغيلية للمجموعة من خلال التخارج من بعض الأصول التي سبق شراؤها بأسعار مجزية.

وأضاف أن المجموعة نجحت من التخارج الجزئي من أحد الأصول في المحفظة التعليمية بقيمة 55 مليون دولار، مبيناً أن هذا التخارج سينعكس على نتائجها للربع الأول.

وكانت شركة “جي إف إتش كابيتال” التابعة لمجموعة “جي إف إتش” قد وقعت في 16 أبريل 2017 اتفاقية للاستحواذ على مركز للبيانات في ولاية فيرجينيا الأمريكية.