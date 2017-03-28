رئيس بورصة لندن: نسعى للشراكة مع قطر في الإستثمار الأخضر المستدام

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قال الرئيس التنفيذي لبورصة لندن إجزارفير روليه، أن قطاع مشروعات الإستثمار الأخضر واحد من القطاعات الواعدة التي ترغب بريطانيا في الشراكة مع قطر لتحقيقها، من خلال إقامة الشراكات المالية والتوسع في القيام بمشروعات في مناطق سواء في قطر أم في بريطانيا أم في دول أخرى في آسيا وإفريقيا. مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعتمد على مشروعات تخدم البيئة وتحافظ عليها وتقدم العديد من الحلول إلى قطاعات عدة من أهمها قطاع الزراعة والطاقة المتجددة.

وأكد أن بريطانيا تسعى إلى إقامة شراكة قوية مع قطر في مشروعات استثمارية تخدم البيئة، وأشار “إجزارفير روليه” إلى أن قطر تمتلك 20% من أسهم البورصة في لندن، وأنها شريك موثوق به، ويعمل الجانبان القطري والبريطاني على إنجاح العمل الاستثماري والتجاري المشترك على أكمل وجه.

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Tags:إجزارفير روليهبورصة لندنقطر
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