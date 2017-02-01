رئيس المجلس الأوروبي يدعو أوروبا للوقوف ضد ترامب

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توساك الدول الأوروبية إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وقال توساك إن ترامب انضم إلى روسيا والصين والتطرف ضمن التهديدات التي تواجه أوروبا.

وفي رسالة إلى زعماء دول الاتحاد الأوروبي قبل قمة يرأسها في مالطا يوم الجمعة لمناقشة مستقبل الاتحاد بعد خروج بريطانيا منه قال رئيس وزراء بولندا المحافظ السابق إن سياسات ترامب الأكثر نزوعا صوب الحمائية التجارية تتيح للاتحاد فرصة، وإنه ينبغي له الآن عمل المزيد لإبرام اتفاقات للتجارة الحرة.

وأضاف “لا يمكننا أن ننعم بالاستقلال التام إلا معا”.