رئيس “الفيفا” سيحصل على 1.5 مليون فرنك سويسري سنوياً

من المنتظر حصول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” “جياني إنفانتينو” على راتب سنوي قدره 1.5 مليون فرنك سويسري (حوالي 1.53 مليون دولار)، وهو ما يقل عن ربع ما كان يتقاضاه سلفه “سيب بلاتر”.

وسوف يحصل “إنفانتينو” – الذي تم انتخابه رئيساً للفيفا في 26 فبراير/شباط الماضي – على سيارة كما ستتحمل الهيئة الرياضية الدولية نفقاته بناءً على بيان اللجنة التنظيمية في “الفيفا”.

ومن المنتظر أيضاً حصول “إنفانتينو” على مكافآت ولكن ليس في العام الجاري بسبب وجود خلل يعيب النظام الحالي للمكافآت ويحتاج لتغييرات وإصلاحات.

وأضاف “الفيفا” أن الأمينة العامة للاتحاد الدولي للعبة “فاطمة سامورا” سوف تحصل على راتب سنوي قدره 1.3 مليون فرنك سويسري بالإضافة إلى نفس مميزات “إنفانتينو”.

كان الرئيس السابق للفيفا “بلاتر” قد أبعد عن منصبه بسبب تورطه مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ميشيل بلاتيني” في محاولات كسب غير مشروع بالإضافة إلى اكتشاف فضيحة فساد طالت كبار المسؤولين في الاتحاد.

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