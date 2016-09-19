رئيس البوندسبنك يحذر من فقدان لندن مركزها المالي

حذر رئيس المركزي الألماني “ينس ويدمان” من أن مركز لندن المالي قد يواجه ضربة قاسية في حال غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، لأن البنوك ستحرك من حق العمل عبر السبع وعشرين دولة الأعضاء المتبقية في الاتحاد.

وقال “ويدمان” في حديث مع “الجارديان” إن خيار المغادرة سيعني أن البنوك سيتم تجريدها تلقائيًا من القدرة على ممارسة الأعمال عبر الاتحاد الأوروبي ويفتح الباب أمام فرانكفورت لأخذ الأعمال من لندن.

كما حذر “ويدمان” من كثرة القراءة في دلالة على أن الاقتصاد البريطاني قد نجا بالفعل من اضطرابات التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

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