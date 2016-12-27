رئيس البورصة المصرية : مشتريات الأجانب سجلت أعلى مستوى في تاريخها

صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بأن تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال العام 2016 سجلت مستويات قياسية جديدة هى الأعلى في تاريخ السوق بإجمالي تعاملات بلغت 7 مليارات جنيه بما يزيد 70 في المائة عن إجماليها في السنوات الثمانية الماضية.

وقال عمران – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر البورصة بالقرية الذكية للإعلان عن التقرير السنوي للبورصة للعام 2016 – إن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء خلال العام 8ر5 مليار جنيه مقابل 1ر1 مليار جنيه صافي شراء للمستثمرين العرب.

وأضاف عمران أن إدارة البورصة المصرية دأبت خلال العام الماضي 2016 في عقد العديد من اللقاءاتوالنشاطات الترويجية للسوق المصرية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى السوق حيث شاركت البورصة في فاعليات مؤتمر الاستثمار في أفريقيا والذي في شرم الشيخ ، والذي شهد استعراض فرص الاستثمارالواعدة في السوق المصرية ، كما استقبلت ديف كوت الرئيس التنفيذي لشركة هانويل الرائدة في مجال التكنولوجيا والتصنيع والتي يصل مجمل مبيعاتها السنوية 4ر6 مليار دولار.

وأوضح أنه عقد خلال العام 2016 سلسلة من المباحثات مع عدد من أكبر المؤسسات المالية

والاستثمارية فى العالم بتنظيم من بنك اوف نيويورك وشركة جرايسون أويربيتش والتقى مع مسئولي مؤسسة اشمور للصناديق الاستثمارية ، والتي تعد من أكبر المستثمرين في الاسواق الناشئة ، كما التقى مع مسئولى مؤسسة جريك روك والتي تصل إجمالي أصولها إلى 100 مليار دولار ، واستعرض خلال اللقاء الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري بشكل عام والبورصة المصرية على وجه الخصوص .