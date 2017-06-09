رئيس إيرباص قلق من الأزمة القطرية

عبر رئيس شركة إيرباص يوم الخميس عن قلقه من تزايد غموض المشهد الجيوسياسي ووصف الخلاف بين قطر العميلة المهمة لشركته ودول الخليج بأنه مقلق.

وحذر توم إندرز من أنه إذا كانت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صعبة فإنها ستؤثر على عمليات الشركة المصنعة للطائرات هناك.

وقال للصحفيين “أي خلل في منطقة أو سوق ناضجة متصلة بنا يبعث على القلق”.

وفي إشارة إلى وقف الرحلات الجوية من وإلى قطر الذي فرضته السعودية ودول أخرى هذا الأسبوع قال إندرز “هذا تطور مزعج لصناعتنا ولكثير من الصناعات. نأمل بصدق ألا يتطور هذا إلى صراع طويل الأجل”.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام قبل معرض باريس الجوي الذي يقام من 19 إلى 25 يونيو حزيران هون إندرز من شأن الإشارات إلى أن إيرباص ثاني أكبر شركة مصنعة للطائرات على مستوى العالم بعد بوينج تعتمد بشدة على الشرق الأوسط.

وقال “نحن أبعد ما نكون عن التعرض للخطر… في هذه المنطقة”.

ومع اقتراب المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال إندرز إن مصانع إيرباص هناك بين أكثر مصانع الشركة تنافسية وحذر من خسارة هذه الميزة من خلال فرد قيود على الأشخاص أو السلع.

وأضاف “نحن شركة مهتمة جدا بحرية حركة الناس. التحرك بين مواقعنا في أوروبا مهم للغاية”.

وكان إندرز يتحدث قبل قليل من ظهور نتائج استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع التي أشارت إلى عدم تمكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الاحتفاظ بأغلبية مطلقة بعد أن دعت لانتخابات لتعزيز موقف حكومة المحافظين بقيادتها قبل مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

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