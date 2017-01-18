“أرامكو”: تكلفة إنتاج البرميل تراجعت في 2016

قال المهندس “أمين الناصر” الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو السعودية”، إن العام 2016 كان مميزا بكميات إنتاج النفط والغاز، عازيا ذلك للتقنية والكفاءة، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج البرميل انخفضت خلاله مع زيادة كمية الإنتاج.

وأضاف، أن العام 2017 سيكون جيدا، وأن الشركة ستتوسع خلاله بإنتاج الغاز، تمهيدا لأن تصل إلى مضاعفة إنتاجها منه خلال 10 سنوات، إلى جانب التزامها بالكميات المحددة من وزارة الطاقة فيما يخص إنتاج النفط.

وقال إنه يجري العمل على عدة اتفاقات خارجية في مجال المصافي والبتروكيماويات، وستعلن في وقتها.

وأكد أن طرح الشركة للاكتتاب لم يكن بسبب انخفاض أسعار النفط، مُشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 تعتمد على التخصيص، وأرامكو ضمن هذا الإطار ستطرح أسهمها.

وأضاف الناصر أنه يأمل عند طرح الشركة أن تكون أسعار النفط مرتفعة، حتى يكون مردود السهم عند طرحه بالسوق أعلى.

وأكد تصريحات سابقة له بأن الطرح في السوق السعودي سيكون أساسيا، وأن الشركة تدرس جميع الأسواق العالمية التي من الممكن طرح جزء من الأسهم فيها.