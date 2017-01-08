“رؤية سوفت” ..هل يغير خارطة الاستثمار فى التكنولوجيا؟

أبدت وسائل الإعلام الدولية خلال اليومين الماضيين، اهتماما ملحوظًا بحجم الإقبال على الاستثمار في صندوق «رؤية سوفت بنك»، مما يعني أن الاستثمار في هذا الصندوق بات خيارًا استراتيجيًا لكبرى شركات العالم. وتدرس صناديق سيادية خليجية بشكل جاد الاستثمار في صندوق «رؤية سوفت بنك»، خصوصا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتبر أحد أبرز المساهمين في هذا الصندوق.

المستثمرون المحتملون

وذكرت وكالة بلومبيرج نقلاً عن مصادر لها، أن شركة “مبادلة للتنمية” تعتزم استثمار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار في الصندوق الاستثماري الذى تكونه مجموعة سوفت بنك اليابانية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

قالت “وول ستريت جورنال” إن لائحة المستثمرين المحتملين في الصندوق تضم Foxconn Technology وLarry Ellison مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Oracle، إضافة إلى شركة Qualcomm الأميركية.

وقامت عملاق التكنولوجيا Apple باستثمار مليار دولار في صندوق “رؤية سوفت بنك”.ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر مستثمر في “رؤية سوفت بنك”، بعد تعهده استثمار 45 مليار دولار فيه خلال خمس سنوات.

وانضمام هؤلاء المستثمرين المحتملين، سيسمح للمجموعة اليابانية “سوفت بنك” التي أسست “رؤية سوفت بنك” بالتشارك مع الصندوق السيادي السعودي، بأن تصل إلى هدفها بتحقيق 100 مليار دولار خلال أسابيع قبل الموعد المُحدد.

ووفق خطط الصندوق التكنولوجي الذي حطم الأرقام القياسية، سيتم إعلان إغلاق مبدئي لجمع التمويلات نهاية يناير الجاري، على أن يعلن الإغلاق النهائي منتصف العام الجاري.

وسلّطت السهولة التي تمّكنت بها “سوفت بنك” من جذب المستثمرين، الضوء على شهية الشركات العالمية المفتوحة للأصول التقنية.

ويرأس صندوق “رؤية سوفت بنك” راجيف ميسرا، المسؤول السابق في دويتشه بنك، وبنك يو بي إس. وقد انضم إلى “سوفت بنك” في نهاية العام 2014 كرئيس للتمويل الاستراتيجي.

وقال شخصان مطلعان على استراتيجية الاستثمار لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن التركيز الرئيسي للصندوق يتمثل في الاهتمام بالشركات المصنعة للتقنيات الحديثة، التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، إضافة إلى “إنترنت الأشياء”.

وفي أواخر الشهر الماضي، استثمرت مجموعة “سوفت بنك” مليار دولار في شركة الأقمار الصناعية الأميركية الناشئة (OneWeb)، واستشهدت بذلك كنوع من الاستثمارات التي تخطط لتنفيذها من خلال الصندوق الجديد.

وفي شهر يوليو، أنفقت “سوفت بنك” 32 مليار دولار للاستحواذ على شركة Arm البريطانية، التي تصمم الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية.

وكانت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية، قد كشفت أكتوبر الماضي، أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري جديد تحت اسم “صندوق رؤية سوفت بنك” لتعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، مستهدفة أن يكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

ودفع اهتمام كبرى شركات العالم، بالاستثمار في صندوق «رؤية سوفت بنك»، بيوت الخبرة المالية إلى تشكيل فرق مراجعة داخلية، للوقوف على أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في قطاع التكنولوجيا والتقنية.

ويرى مراقبون أن صندوق «رؤية سوفت بنك»، سيكون علامة فارقة على صعيد الاستثمارات التقنية، وتوجيه رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، مما يجعله عنصرًا فاعلاً للمساهمة في تقدم الصناعة التقنية، وزيادة مستويات

الابتكار، وتعزيز مؤشرات الاستثمارات النوعية.ويعتبر صندوق «رؤية سوفت بنك»، الذي أعلن عن تأسيسه بحجم استثمار يصل إلى مائة مليار دولار، أحد أكبر الصناديق الحديثة التي تستثمر في التكنولوجياوالتقنية،

خيار استراتيجى

وفي هذا الصدد، أبدت وسائل الإعلام الدولية خلال اليومين الماضيين، اهتماما ملحوظًا بحجم الإقبال على الاستثمار في صندوق «رؤية سوفت بنك»، مما يعني أن الاستثمار في هذا الصندوق بات خيارًا استراتيجيًا لكبرى شركات العالم. وتدرس

صناديق سيادية خليجية بشكل جاد الاستثمار في صندوق «رؤية سوفت بنك»، خصوصا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتبر أحد أبرز المساهمين في هذا الصندوق.

وأكد خبراء أن صندوق رؤية سوفت بنك، سيشكل تحولاً مهمًا على خريطة الاستثمارات العالمية في قطاعي التكنولوجيا والتقنية، ولفتوا إلى أن دخول الشركات العالمية للاستثمار في صندوق«رؤية سوفت بنك» يؤكد على جدوى الاستثمار في هذا الصندوق، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذا الصندوق سيحقق أهدافًا غير منظورة في الوقت الحالي

وتأتي هذه التطورات المهمة، في الوقت الذي فتح فيه صندوق «رؤية سوفت بنك»،خطًا استثماريًا جديدًا لشركات التقنية والتكنولوجيا العالمية، للدخول فياستثمارات واعدة، من شأنها توسيع دائرة الاستثمار، وزيادة مستوى الربحية،والمشاركة بشكل فعّال في أحد أكبر الصناديق الاستثمارية الحديثة.وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم «آبل»، كريستين هوغويت: «نعتقد أن هذا الصندوق الجديد سيزيد من سرعة تطوير التكنولوجيا، التي قد تكون مهمة من الناحية الاستراتيجية لشركة آبل»، مضيفة أن «شركة آبل عملت مع شركةالاتصالات اليابانية لسنوات كثيرة». ويعطي هذا الإعلان الصادر عن شركة آبل،

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ويعتبر صندوق «رؤية سوفت بنك»، الذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول)،ويستهدف جمع مائة مليار دولار، أحد أكبر الصناديق الاستثمارية العالميةالتي تستثمر في التكنولوجيا، فيما من المقرر أن يتم إطلاقه بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وتعتزم مجموعة «سوفت بنك» استثمار نحو 25 مليار دولار في الصندوق الجديد.