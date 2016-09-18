رأس الخيمة تستضيف مؤتمر السياحة العالمي في الإمارات

تستضيف إمارة رأس الخيمة مؤتمر يوم السياحة العالمي في دولة الإمارات، والذي يحمل شعار «السياحة للجميع» ويهدف إلى جعل الوجهات السياحية في متناول الجميع حول العالم، ويُعد هذا المؤتمر الثاني من نوعه الذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة.

ويواكب المؤتمر الذي يعقد تحت شعار السياحة للجميع، أهداف يوم السياحة العالمي الذي ترعاه منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والذي يعقد في تايلاند في 27 سبتمبر، وتتضمن تلك الأهداف الترويج لسياحة مسؤولة ومستدامة ومتوفرة أمام شرائح المجتمع حول العالم.

وسيشهد المؤتمر، الذي يعقد يوم الخميس 29 سبتمبر في مركز رأس الخيمة للمؤتمرات، كلمة يلقيها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ويتيح المؤتمر الفرصة لقادة الفكر العالميين باللقاء مع جمهور من أهم الشركاء في القطاع على امتداد الدولة لمناقشة القضايا الرئيسة التي ترسخ مكانة رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام. التزام

وأكد هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن ايفور أمبروز سيتوجه مباشرة عقب انتهاء المؤتمر «السياحة المتاحة للجميع» الذي يعقد في تايلاند إلى إمارة رأس الخيمة للمشاركة في هذه المناسبة، حيث عبر عن رغبته والتزامه في إدارة بعض النقاشات المتعلقة بإتاحة السياحة للسكان لاسيما داخل دولة الإمارات.

ومنذ انطلاقه في عام 1980، يتم الاحتفال بيوم السياحة العالمي سنوياً لتعزيز الوعي الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وقدرتها على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

توفير المرافق

وتشجع منظمة السياحة العالمية جميع الدول دون استثناء على توفير مرافق سياحية بمنتجاتها وخدماتها في متناول الجميع، مؤكدة على أهمية تلك التوجهات في تحقيق السياسات السياحية المستدامة.

خبرات

يستقطب المؤتمر متحدثين من ذوي الخبرة في المجالات التي سيتم التطرق لها، كما سيضم جلسة مناقشات تسلط الضوء على الاحتياجات السياحية الخاصة للأسر المتنقلة سواء مع أطفال أو كبار سن من أفرادها. وستضم الجلسة كلاً من: أندرو دينت، الرئيس التنفيذي لمجلة «فاميلي ترافلر» ذائعة الصيت في المملكة المتحدة، وأورس بينجيلي، من ماكينزي آند كومباني .

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