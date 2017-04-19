رأس الخيمة العقارية” تعتزم إطلاق مشاريع بقيمة 1.7 مليار درهم في 2017

قال محمد سلطان القاضي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إن الشركة تعتزم إطلاق مشاريع خلال العام الحالي بما يقارب 1.7 مليار درهم.

وأوضح أن المشاريع التي تعتزم إطلاقها تتنوع بين مشاريع سكنية وأخرى في مجالات الضيافة والتجزئة والمراكز التجارية، لافتاً إلى أن الشركة تسعى أيضاً لإقامة مشاريع في دبي، حيث لا تمتلك مشاريع حالية فيها.

وأشار إلى أن الشركة تبحث إصدار صكوك بقيمة 5 مليارات درهم لتمويل المشاريع التي ستطلقها خلال الأعوام من 2017 وحتى 2020، مبيناً أن حجم المحفظة العقارية للشركة يبلغ نحو 4.9 مليار درهم تتوزع على مشاريع بين أبوظبي ورأس الخيمة.

وذكر أن الشركة قد تلجأ إلى البنوك للحصول على تمويل للمشاريع الجديدة بنسبة 70% على أن تكون النسبة المتبقية عبر السيولة الذاتية .

واستبعد أن تدرج الشركة أسهمها في سوق آخر غير سوق أبوظبي للأوراق المالية، مضيفاً أن الشركة لن تلجأ أيضاً لزيادة رأسمالها في الفترة القادمة لعدم حاجتها لذلك.