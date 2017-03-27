“دي. أم. جي. للفعاليات” تؤسس مكتباً في قطر

أعلنت “دي. أم. جي. للفعاليات الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا”، إحدى الشركات الرائدة في مجال تنظيم المعارض الدولية،عن تأسيس مكتب لها في قطر لدعم نمو صناعة المعارض في الدولة وإطلاق بعض من أكثر فعالياتها نجاحاً في هذا السوق بالغ الأهمية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عقد الشركة لاتفاقية مع مركز قطر المالي من أجل تأسيس كيان داخل الإطار التنظيمي للمركز، وهي العملية التي تم تنفيذها بدعم واستشارة من الهيئة العامة للسياحة في قطر.

وقال مات دينتون، رئيس شركة “دي. أم. جي. للفعاليات الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا”: “إن تأسيس مكتب لنا في دولة قطر هو خطوة بالغة الأهمية تتيح لنا الوصول إلى أحد الأسواق ذات الإمكانات الكبيرة، لا سيما في ظل استعدادات الدولة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. ونحن نتشرف بأن نكون أول شركة لتنظيم الفعاليات ترسخ حضورها في قطر في إطار المبادرة الجديدة لمركز قطر المالي والهيئة العامة للسياحة في قطر، الأمر الذي يلقي علينا مسؤولية كبيرة تجاه المساهمة في تطوير قطاع الفعاليات في قطر كجزء مهم من الاقتصاد وبما يتيح استقطاب مجموعة كبيرة من سياح الأعمال الدوليين”.

وستستفيد “دي. أم. جي. للفعاليات” من محفظتها الرئيسية في مجال فعاليات البناء والإنشاءات وغيرها من الفعاليات الأخرى من أجل تحقيق عملية دخول سريعة لعلاماتها التجارية المعروفة إلى السوق القطري، حيث ستقوم أولاً بتنظيم معرض التصميم الداخلي “إندكس” (INDEX) في قطر والذي من المقرر أن يقام لأول مرة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويلي عملية الإطلاق هذه تنظيم “معرض قطر لخدمات البناء”، الذي سيقام في شهر فبراير/شباط من العالم المقبل وسيجمع تحت مظلته أربع فعاليات هي؛ “معرض الشرق الأوسط للخرسانة” و”معرض الأبواب والنوافذ والواجهات الخارجية” و”معرض التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد”، بالإضافة إلى “أسبوع الإدارة المجتمعية” وذلك تحت راية واحدة. ومن المتوقع أن تستقطب هاتان الفعاليتان جمهوراً دولياً من آلاف الزوار والعارضين إلى الدولة، التي حددت قطاع فعاليات الأعمال كمجال مهم للنمو.

من جانبه، قال جوزيه فيسنت، المدير التنفيذي لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات: “نتعاون بشكل وثيق مع الهيئة العامة للسياحة في قطر من أجل تسهيل دخول “دي. أم. جي. للفعاليات” إلى السوق القطري. ويعد موقعنا الاستراتيجي في قلب الدوحة أحد المزايا التي نقدمها للعارضين. والأهم من ذلك كله هو أن جاذبية دولة قطر كمركز رائد للاتصالات وكبيئة أعمال مزدهرة في منطقة الخليج العربيسيكون عاملاَ مهماً في إنجاح إطلاق المعارض والفعاليات. ونحن فخورون بتأسيس مكتب لشركة “دي. أم. جي. للفعاليات” في قطر والفعاليات اللاحقة التي ستقوم بإطلاقها وبالدور الذي لعبناه في إنجاز هذا الأمر ونتطلع قدماً إلى تطوير شراكتنا مع “دي. أم. جي. للفعاليات” بشكل أكبر”.

ويعتبر دخول السوق القطري هو أحدث خطوة تقوم بها “دي. أم. جي. للفعاليات” في إطار مبادراتها التوسعية الاستراتيجية التي شهدت قيام الشركة بإطلاق بعض من فعالياتها الرئيسية في المغرب وأفريقيا والهند وإندونيسيا. ومع تنظيمها لـ 50 معرضاً في 15 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، تعمل “دي. أم. جي. للفعاليات” على بناء جمهور وفي من الزوار لمجموعة مختارة من الفعاليات، وتكييفها لتناسب مواقعهم، مع الحفاظ على جوهر العلامات التجارية الفردية لهذه الفعاليات ونجاحها.