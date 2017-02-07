ديون “آبل” تقترب من 100 مليار دولار

بعد أيام من كشف شركة “آبل” عن نتائجها الفصلية عن الربع الأخير من عام 2016، أطلقت الشركة الأمريكية عملية بيع سندات، تمكنت خلالها من جمع عشرة مليارات دولار ليقترب إجمالي ديونها حالياً من 100 مليار دولار.

وعادةً ما تطرح “آبل” هذه السندات في أبريل/نيسان أو مايو/آيار من كل عام تزامناً مع إعلانها عن نتائجها المالية، ولكنها اضطرت إلى هذا الطرح في وقت مبكر من العام الجاري من أجل تغطية عدد من الالتزامات.

وأطلقت “آبل” في الربع الأخير من العام الماضي برنامجاً لإعادة شراء أسهمها بقيمة 11 مليار دولار، وهو ما ترك الشركة وفي حيازتها من السيولة النقدية 15.9 مليار دولار فقط في أمريكا، في الوقت التي تفضل فيه الشركة عادة الاحتفاظ بما يصل إلى 25 مليار دولار نقدا في السوق المحلي لتغطية تكلفة الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية.

واعتباراً من نهاية 2016، بلغت القيمة الإجمالية لسندات الشركة طويلة الأجل والأوراق التجارية قصيرة الأجل 87.5 مليار دولار، ارتفعت حالياً إلى 97.5 مليار دولار بعد الطرح الأخير.