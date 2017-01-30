“ديجيتال إنفست ليمتد” تنقل ملكيتهافي شركة ”داماك ” إلى شركة “بريميوم للاستثمار”

علنت شركة “ديجيتال إنفست ليمتد” المملوكة بالكامل لشركة بريميوم للاستثمار، عن نقل كامل أسهمها في شركة “داماك العقارية” دبي والبالغة 255 مليون سهم إلى شركتها الأم.

ومع إتمام عملية نقل الأسهم تمتلك بذلك شركة “بريميوم للاستثمار” نسبة 4.22% من رأسمال شركة “داماك العقارية”.

وغ رأسمال شركة ”داماك العقارية” 6.05 مليار درهم مقسم إلى 6.05 مليار سهم بقيمة اسمية واحد درهم للسهم.

ويذكر أن حسين علي حبيب سجواني رئيس مجلس إدارة “داماك” يمتلك شركة “إنفست ليمتد” وشركة “ديجيتال إنفست ليمتد” بالكامل.

ويشار إلى أنه بنقل ملكية الأسهم، تنخفض نسبة تملك الأجنبي لأسهم “داماك” من 44.08% إلى 39.86 %، وترتفع نسبة تملك الوطني للأسهم من 55.92 %إلى 60.14 %.