“ديار للتطوير” تدشن الأعمال الإنشائية في مشروعها الفندقي في البرشاء

كشفت شركة “ديار للتطوير” اليوم عن البدء في العمليات الإنشائية في مشروعها الفندقي في منطقة البرشاء بالقرب من مول الإمارات والممتد على مساحة 70.8 ألف قدم مربع.

وتوقعت الشركة حسب بيان لها، إنهاء المشروع في ديسمبر 2017.

وبينت أن المشروع يضم 408 وحدة تشمل 299 وحدة فندقية متنوعة، منها 15 جناحاً فندقي إضافة إلى 109 شقق فندقية وتتنوع بين 93 شقة من غرفة نوم و16 شقة من غرفتي نوم لكل منها.

وقال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تستهدف زيادة مشاريع الضيافة والسكن لما يقارب من 1000 وحدة فندقية بحلول 2018.

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