“ديار للتطوير” تبدأ بناء فندق في البرشاء

بدأت «ديار للتطوير»، العمليات الإنشائية في مشروعها الفندقي في منطقة البرشاء بالقرب من مول الإمارات والممتد على 70.800 قدم مربع، ومن المتوقع إنهاء المشروع في ديسمبر 2017.

ويضم الفندق 408 وحدات تشمل 299 وحدة فندقية، منها 15 جناحاً فندقياً و 109 شقق فندقية، تتنوع بين 93 شقة من غرفة نوم و16 شقة من غرفتين .

مزيج

ويقدم المشروع مزيجاً من وسائل الخدمات والراحة، كالمطاعم ومركز أعمال وقاعة اجتماعات إضافة إلى مسبح ونادي رياضي ومنطقة لعب أطفال، كما يوفر مرافق ترفيه منفصلة للرجال والنساء تشمل بركة سباحة منفصلة للنساء إضافة إلى مطاعم متنوعة ويأتي ذلك مع ارتفاع عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن خدمات الضيافة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.

قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «يؤكد هذا المشروع الالتزام الدائم الذي تتحلى به «ديار للتطوير» في إطار دعمها لرؤية دبي السياحية 2020،حيث تهدف استراتيجية الشركة إلى إدارة ما يقارب 1000 وحدة فندقية بحلول 2018».

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