“ديار” تستعرض محفظة مشاريعها الواسعة في “سيتي سكيب”

تستعرض «ديار للتطوير» محفظتها الواسعة من المشاريع والخدمات العقارية المميزة خلال مشاركتها في فعاليات «سيتي سكيب غلوبال» الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي 6 إلى 8 الجاري، حيث ستقوم الشركة باستعراض مجموعة واسعة من المشاريع المميزة والتي تشمل المشاريع السكنية الفارهة والمشاريع الفندقية إضافة إلى المجمعات السكنية المتكاملة والمشاريع التجارية تأكيداً على مسيرة النمو التي يشهدها قطاع العقارات في دبي.

وأشار ناصر عامر، نائب الرئيس للمبيعات لشركة «ديار»، إلى أهمية معرض ومؤتمر «سيتي سكيب» بوصفه إحدى المنصات البارزة على مستوى القطاع العقاري في المنطقة، والذي يساهم بعرض أهم المشاريع، بالإضافة إلى كونه فرصة مثالية لتسليط الضوء على المسيرة الحافلة بالنجاحات التي سجلتها الشركة والتي قامت خلالها بتوفير قيمة إضافية للعملاء والتي انعكست بشكل إيجابي على القطاع العقاري في دبي خلال الـ15 سنة الماضية.

وأضاف ناصر عامر: إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن مشاركتنا في أحد أكبر الأحداث على مستوى المنطقة والمتمثل بمعرض «سيتي سكيب غلوبال». نسعى خلال نسخة هذا العام من المعرض إلى تسليط الضوء على مجموعة من المشاريع التي تعكس الصورة الإيجابية للقطاع العقاري للمستثمرين والمطورين والجهات الحكومية المعنية ومقدمي الخدمات، والتي من شأنها أن تؤكد مدى التزامنا بتحقيق التميز في المجال العقاري، كما سنوفر للمستثمرين خلال فترة المعرض العديد من العروض على المشاريع الحالية والمكتملة والتي تشمل دفعة أولى ابتداءً من 10,000 ودفعات شهرية ابتداء من 5,000 درهم. وأضاف: يتيح «سيتي سكيب» الفرصة لترسيخ الحقيبة الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها «ديار» لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

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