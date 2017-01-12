”دو” توافق على تخفيض رأسمالها بـ 0.84%

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وافقت الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتكاملة ”دو” المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، خلال اجتماعها المنعقد أمس، على مقترح تخفيض رأس مال الشركة، وذلك بإلغاء اسمي لـ 38.52 مليون سهم تم تخصيصها سابقا لخطة تحفيز العاملين على الأمد الطويل، حيث تمثل الأسهم المقترح إلغاؤها 0.84% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

و يبلغ إجمالي عدد أسهم رأس مال شركة دو 4.57 مليار سهم، وعقب إلغاء الأسهم سيصبح إجمالي الأسهم المصدرة 4.53 مليار سهم.

وأجلت عمومية ”دو” في اجتماعها النظر في مقترح التعديلات على النظام الأساسي للشركة لاستيفاء أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية إلى وقت لاحق.

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Tags:تخفيضدورأس المال
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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