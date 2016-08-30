“دو” تواصل تعزيز ريادة الأعمال في الإمارات

جددت شركة دو التزامها بمنح الشباب الطموح في دولة الإمارات فرصة أخرى لصقل مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال من خلال مبادرة فريق 055.

وتعتبر دورة هذا العام من المبادرة أكثر ديناميكية وحيوية وتميزاً من حيث الإسهام في دمج الكفاءات الشابة والطموحة مباشرة في سوق العمل وتعزيز التوجه نحو توظيف الشباب. وتسعى دو من خلال هذه المبادرة إلى تأكيد التزامها تجاه تقديم كل ما هو جديد ومفيد في سبيل تطوير وازدهار المجتمع المحلي في دولة الإمارات.

دور

قالت هالة بدري، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال في دو: «لقد بات واضحاً أن عملنا في دو يتمحور بشكل رئيس حول تطوير مهارات وقدرات الأفراد في كامل أنحاء الدولة. وتماشياً مع التوجهات الحكومية لتعزيز ريادة الأعمال في الإمارات كجزء من رؤية 2021، تسعى دو دائماً إلى الإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال دعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

ونحن جدّ فخورين بالمستوى والنتائج المتميزة التي حققتها مبادرة فريق 055 حتى اليوم، ونتطلع لمعرفة ما ستحققه الدفعة الجديدة في مبادرة هذا العام من إنجازات ضمن إطار مشاركتهم».

وتتيح مبادرة فريق 055 للطلاب المشاركين الفرصة لتجربة إدارة الأعمال بصورة واقعية، وذلك عبر استخدام نماذج ناجحة ومميزة خلال فترة تعليمهم الجامعي، حيث إن المبادرة مفتوحة لجميع طلاب الجامعات من سن الثامنة عشرة وما فوق. وسيكون المتقدمون على موعد لتقديم طلب يتضمن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة.

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