“دو” تسهم في تطوير الكابل البحري بتكلفة نصف مليار درهم

أعلنت لجنة الائتلاف المسؤولة عن تطوير مشروع الكابل البحري الخامس لدول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا، مؤخراً، عن اكتمال البنية التحتية للمشروع الذي يمتد لمسافة تصل إلى 20 ألف كيلو متر، والذي تم تطويره من قبل ائتلاف ضم عدة شركات من 16 بلداً وفق الجدول الزمني المحدد له.

وكانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو أحد المساهمين الرئيسين في المشروع، الذي ينسجم بشكل كامل مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الهادفة إلى تعزيز استدامة البيئة والبنية التحتية في مختلف القطاعات.

وقال فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للعمليات في دو: نحرص دوماً في دو على تسخير كافة الإمكانات والاستفادة من جميع الفرص المتاحة التي يمكنها أن تسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات.

ونطمح من خلال ذلك إلى تلبية المتطلبات الجديدة الناتجة عن التطور الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي ستشمل نتائجه الإيجابية جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.

ويعكس استثمارنا في ائتلاف مشروع الكابل البحري الخامس لدول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا التزامنا بتعزيز موقعنا كشركاء حقيقيين لعملائنا وتزويدهم بحلول وخدمات تكنولوجية مميزة.

ونظام الكابل البحري الخامس تساهم فيه شركات من 16 دولة . وتم تصميم المشروع بقدرة اتصال فائقة السرعة تصل إلى نحو 24 تيرابايت في الثانية عبر 3 أزواج من الألياف.

ومن المتوقع أن تسهم التقنيات الحديثة التي سيوفرها الكابل البحري في دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا والتي تصل سرعتها إلى نحو 100 غيغا بايت بالثانية في تلبية 4 أضعاف الطلب على النطاق العريض بين أوروبا وآسيا.

وتجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليون دولار، حيث تم تصميم هذا النظام الحديث لتمكين التقنيات الحديثة ذات السرعات العالية التي تصل إلى 100 غيغا بايت بالثانية، من تعزيز تنوع ومرونة الخدمات المقدمة وتخفيف الضغط على مسار نقل البيانات بين آسيا وأوروبا.

وضم ائتلاف الشركات المساهمة إضافة إلى شركة دو شركة الكابلات البحرية في بنغلاديش، وشركة تشاينا موبايل إنترناشيونال وشركة الاتصالات العالمية الصينية ومجموعة الاتصالات الشبكية المتحدة الصينية، وشركة جيبوتي تيليكوم وشركة ميانمار للبريد والاتصالات وشركة أوريدو وشركة أورانج وشركة بي تي الاندونيسية للاتصالات الدولية.

وشركة الاتصالات السعودية وشركة الاتصالات السنغافورية المحدودة وشركة سباركل، وشركة سريلانكا تليكوم والمصرية للاتصالات وشركة ماليزيا تليكوم وشركة الاتصالات اليمنية تيليمن، وشركة ترك تليكوم الدولية وشركة ترانس وورلد أسوشيتس وشركة الاتصالات الباكستانية.