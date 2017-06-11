«دو» تستنفد الرمز «055» و80% من «052»

قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «دو»، فهد الحساوي: إن الشركة استنفدت تقريباً كافة خطوط رمز «055» للهاتف المتحرك، الذي انطلقت به الشركة قبل أكثر من 10 سنوات، فيما استهلكت الشركة نحو 80% من رمز «052».

أوضح فهد الحساوي ل«الخليج» أن «دو» حصلت من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قبل شهور على رمز«058» الجديد بنحو مليون خط جديد، حصلت منها على دفعة أولى بين 300 أو 400 ألف خط وجارٍ بيعها للمشتركين في الوقت الحالي، موضحاً أن الرمز يحقق معدلات طلب جيدة من قبل المشتركين الجدد، فضلاً عن تحقيق الشركة مبيعات قوية من الأرقام المميزة من الرمز الجديد عبر عدد من المزادات العلنية.

وأكد أن «دو» تنسق وبشكل كامل مع «الهيئة» فيما يتعلق باستهلاك الرمز«058» الجديد والرموز القديمة كذلك قبل طرح رموز جديدة أو إعادة استخدام الأرقام الصادرة بالرموز القديمة لمشتركين جدد.

كانت النسخة الثالثة من مزاد الباقات الحصرية من «دو» للأرقام المميزة قد حصدت أكثر من 7.4 مليون درهم، وتم خلالها بيع الرقم المميز (0588888888) بأكثر من 4.5 مليون درهم، وهو الرقم المميز الأول الذي تطرحه الشركة برمز الاتصال الجديد (058) ويتم بيعه للعملاء، مؤكدا التزام الشركة بإجراء مزادات إلكترونية وعلنية على الأرقام المميزة للرمز «058».

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