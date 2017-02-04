دويتشه بنك ينوي تقليص الوظائف في قطاع تداول الأسهم

قال مصدران مطلعان إن دويتشه بنك من المنتظر أن يخفض عدد الوظائف في قطاع تداول الأسهم 20 بالمئة ضمن خطة لتقليص نفقات أنشطته حول العالم.

وقال المصدران إن تخفيض عدد الوظائف في الآونة الأخيرة جزء من توجه جرى الإعلان عنه قبل نحو عام لتسريح تسعة آلاف موظف من إجمالي العدد الذي يقترب من 100 ألف موظف حاليا. وسينتج عن ذلك تقليص عدد الوظائف في قطاع تداول الأسهم بنحو 20 بالمئة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن 300 شخص سيتأثروا بالتخفيضات الأوسع في عدد الوظائف.

وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي جون كريان قال إنه يريد أن يعزز تداول الأسهم فإن القطاع عانى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وامتنع البنك عن التعليق.