أفاد مصدر أن “دويتشه بنك” يقترب من إقرار خطة لدعم رأسماله بحوالي 11 مليار دولار من خلال طرح أسهم للبيع وتصفية جزء من أصوله.

ويدرس البنك تغييرات إدارية من بينها تعيين المدير المالي “ماركوس شينك” في منصب جديد، كما “دويتشه بنك” سوف يعول على إعادة مزج أنشطته المصرفية ووحداته التجارية.

ومن المنتظر أن يلتقي المجلس الرقابي ليومين بداية من السادس عشر من مارس/آذار الجاري لمناقشة الإجراءات المحتملة.

وارتفعت القيمة السوقية لـ”دويتشه بنك” منذ 26 سبتمبر/أيلول، وهو ما يعكس الارتياح الذي ساد الأجواء حيال تسوية ازمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري مع السلطات الأمريكية.