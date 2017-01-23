دويتشه بنك يعين فريد هلال رئيسًا لقسم إدارة الثروات الخاصة

أعلن دويتشه بنك اليوم عن تعيين السيد فريد هلال رئيسًا لقسم إدارة الثروات الخاصة لمنطقة دول الخليج (باستثناء المملكة العربية السعودية). وبموجب هذا المنصب، يترأس هلال جهود تلبية متطلبات العملاء في دول منطقة الخليج، وذلك من مقر عمله في دبي، حيث يتبع إداريًا لرئيس قسم إدارة الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا السيد ستيف واينرايت.

وحول هذا التعيين قال ستيف واينرايت: “أنا سعيد بانضمام فريد إلى فريق العمل، حيث سيساهم تعيينه في دعم أنشطتنا في منطقة الخليج التي تلعب دورًا استراتيجيًا هامًا في تطوير إمكانياتنا في مجال إدارة الثروات الخاصة وتعتبر مؤشرًا على أهمية منطقة الشرق الأوسط ككل. إن تلبية الاحتياجات المتطورة والفريدة بطبيعتها لأصحاب الثروات الخاصة يطرح فرص وإمكانيات واعدة في المنطقة. وبدعم من فريق إدارة الثروات الخاصة في المملكة العربية السعودية بإدارة ساشا بيتريك فإننا نملك سجلًا متميزًا من الإنجازات واطلاعًا عميقًا وفهمًا واضحًا لاحتياجات عملائنا. وتتيح لنا هذه الخبرات فرصة دعم النمو المتسارع لتواجدنا في منطقة دول الخليج”.

من جانبه قال جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “حقق فريد هلال إنجازات متميزة في هذا القطاع ويعتبر تعيينه إضافة قيّمة لمنصة إدارة الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كما يملك خبرة إقليمية واسعة واطلاعًا عميقًا على متطلبات السوق مما يمثل دعمًا لخبرات وكفاءات الفريق المحلي في هذا المجال، ومن شأنه أن يساهم في دعم نمو أعمالنا”.

تتجاوز خبرة هلال 20 عامًا في مجال إدارة الثروات الخاصة. وقد قضى الجزء الأكبر من مسيرته المهنية في عدة مناصب إدارية مرموقة لدى مؤسسة ميريل لينش في أقسام إدارة الثروات التابعة لها في كل من دبي وموناكو وجينيف ولبنان، منها منصب رئيس القسم العالمي لإدارة الثروات الخاصة في الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي الإقليمي في موناكو. كما شملت المناصب التي تولاها منصب الرئيس التنفيذي للبحرين، ورئيس القسم في المملكة العربية السعودية، والرئيس المشارك لمنطقة أوروبا مع التركيز على باريس ومدريد وتركيا. شغل هلال العضوية الدائمة لمجلس إدارة ميريل لينش في لبنان وعضوية لجنة إدارة الثروات الخاصة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا