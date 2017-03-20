“دويتشه بنك” يصدر أسهما جديدة لجمع 8.59 مليار دولار

أعلن دويتشه بنك يوم الأحد أنه سيصدر 687.5 مليون سهم جديد لجمع ثمانية مليارات يورو (8.59 مليار دولار) لتمويل إصلاح استراتيجي فيما يعد رابع زيادة لرأسماله منذ 2010.

كان أكبر مصرف في ألمانيا قال في وقت سابق إنه ينتظر حتى تستكمل القواعد العالمية لرؤوس أموال البنوك قبل أن يحدد كيفية تعديل أنشطته.

لكن مع تأخر المنظمين فيما يعرف بقواعد بازل وانتعاش الأسواق إتجه دويتشه بنك إلى زيادة رأس المال لسداد غرامات قانونية ضخمة من بينها تلك الناجمة عن بيع رهون عقارية غير سليمة في الولايات المتحدة ولتدبير أموال لاستثمارات جديدة.

وقال البنك يوم الأحد إن سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة سيبلغ 11.65 يورو للسهم وستمتد فترة الاكتتاب من 21 مارس آذار حتى السادس من أبريل نيسان وستحمل الأسهم الجديدة نفس استحقاقات توزيعات الأرباح للأسهم القائمة.

ومن المتوقع أن يصدر البنك نشرة إصدار الحقوق يوم الاثنين.