“دويتشه بنك” يدفع 7.2 مليار دولار لتسوية قضية

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دويتشه

توصل بنك دويتشه الألماني لسداد 7.2 مليار دولار للسلطات الأمريكية من أجل تسوية أزمة سندات الرهن العقاري بعد أشهر من المفاوضات.

وقال البنك الألماني صباح الجمعة إنه توصل إلى اتفاق لسداد 3.1 مليار دولار كعقوبة مدنية و4.1 مليار دولار للعملاء.

و”دويتشه بنك” أحد المصارف الأوروبية التي تم اتهامها ببيع سندات للرهن العقاري دون سند حقيقي بعشرات المليارات من الدولارات في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008.

ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد “بنك باركليز” البريطاني بتهمة الاحتيال في بيع سندات الرهن العقاري خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية الأخيرة.

واتهمت الوزارة المصرف في الدعوى القضائية التي تم إيداعها في محكمة “بروكلين” بنيويورك بخداع المستثمرين بصورة متكررة.

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Tags:تسويةدويتشه بنكقضية
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امل صبرى

امل صبرى

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