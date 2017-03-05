“دويتشه بنك” يخطط لجمع سيولة

يخطط دويتشه بنك لجمع سيولة وإدراج وحدته لإدارة الأصول وإعادة تنظيم أقسامه في إطار سعيه لتجديد شبابه بعد نحو عامين من التعامل مع ممارسات خاطئة سابقة وخسائر فادحة.

وقال البنك الألماني العملاق يوم الأحد إنه يخطط لإصدار حقوق بثمانية مليارات يورو (8.50 مليار دولار) من المنتظر إطلاقه في 20 مارس آذار في إطار سعيه لترميم ميزانيته العمومية بعد أن كلفته تسوية دعاوى قضائية 15 مليار يورو منذ 2012.

وينوي دويتشه إجراء طرح عام أولي لحصة أقلية في وحدته لإدارة الأصول التي تتضمن العلامة التجارية دي.دبليو.اس لإدارة أصول الأفراد التي يقدر المحللون قيمتها بنحو ثمانية مليارات يورو.

وستجري إعادة دمج أنشطة تداول الأوراق المالية التي تدر السيولة الوفيرة مع أنشطة تمويل الشركات تحت سقف واحد.