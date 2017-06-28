“دويتشه بنك” قد يخسر 60 مليون دولار بسبب المشتقات المالية

يتجه “دويتشه بنك” لتسجيل خسارة تصل إلى 60 مليون دولار بسبب رهان خاطئ من قبل موظفيه على التضخم في الولايات المتحدة، بحسب أشخاص مطلعين لـ”بلومبرج”.

وقال أحد الأشخاص إن هذه الخسارة بسبب التجارة في منتجات المشتقات المالية المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة وإن البنك يبحث في ما إذا كان موظفوه قد تجاوزوا حدود المخاطرة المسموح بها وإنه تم تصعيد هذه المسألة إلى مجلس الإشراف بالبنك.

ويحاول الرئيس التنفيذي “جون كريان” تحسين إدارة المخاطر في البنك والضوابط التشغيلية، ويمكن أن يشير هذا الانتهاك إلى ضعف الرقابة على قسم تجارة الأوراق المالية في البنك والذي حقق ربحا بنحو 270 مليون دولار في الربع الأول.

وقبل شهرين فقط، فرض الاحتياطي الفيدرالي غرامة على “دويتشه بنك” لعدم التزامه بقاعدة “فولكر” وهو قانون أمريكي يقيد المقرضين من استخدام أموالهم الخاصة لإجراء صفقات المضاربة.

وقال المحلل في “نورد إل بي” “مايكل سيوفيرت”: إذا كان صحيحا أن تجارة واحدة يمكن أن تسبب مثل هذه الخسارة في “دويتشه بنك” فإن ذلك سيكون انتكاسة واضحة لجهود “كريان” لتحسين الضوابط.

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