دول الخليج تفرض رسوما على المسافرين عدا الكويت

قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفرض رسوم على المسافرين عبر مطاراتها وذلك عبر فترات مختلفة، عدا دولة الكويت التى لم تقم إلى الآن بفرض رسوم على المغادرين عبر المطار.

وبدأت سلطنة عمان بتطبيق رسوم المغادرين فى شهر يوليو 2016م، وقد سجل المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات فى شهر يوليو (8505) رحلات دولية عبر مطارى مسقط وصلالة، وبلغ عدد ركاب الرحلات الدولية عبر المطارين أكثر من مليون و22 ألف راكب.

أما عدد ركاب رحلات الترانزيت عبر مطار مسقط فكان 859 راكبا فى الشهر نفسه. أما الرحلات الداخلية فى مطارى مسقط وصلالة فى شهر يوليو الماضى فبلغ عددها 1571 رحلة، وبلغ عدد ركابها أكثر من 133 ألف راكب .