“دور للضيافة” تُعمد “السماعيل للمقاولات” لتطوير فندق في مدينة الجبيل الصناعية

أعلنت شركة “دور للضيافة”عن تعميد مؤسسة السماعيل للمقاولات العامة لبدء تطوير فندق في مدينة الجبيل الصناعية، مبينة أن قيمة العقد تبلغ نحو 47.13 مليون ريال، وأن مؤسسة “السماعيل للمقاولات” لا تعتبر طرفاً ذا علاقة.

وأوضحت الشركة أن الفندق سيقام على قطعتي أرض تم تخصيصهما من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع تبلغ مساحتيهما الإجمالية 10.04 آلاف متر مربع.

وقالت إن الفندق يحوي 144 غرفةً وجناحاً فندقياً، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والقاعات متعدّدة الاستخدامات ومركزاً للأعمال ونادياً صحّياً وبركة سباحة ومواقف سيارات.

وذكرت أن الفندق سيُدار من قبل شركة دور للضيافة تحت علامة هوليداي إن الفندقية ضمن اتفاقية الامتياز الموقّعة مع مجموعة فنادق الإنتركونتننتال (IHG).، مبينة أن مدة تنفيذ هذا المشروع تبلغ 20 شهراً ميلادياً اعتباراً من تاريخ التعميد 2 يناير 2017.

وأشارت إلى أن الأثر المالي الإيجابي المتوقع لهذا المشروع سيبدأ اعتباراً من الربع الثاني من عام 2019م، وأنه سيتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك المحلية.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة التحوّل الاستراتيجي للشركة بالتوسّع في تطوير الفنادق والمجمعات السكنية الراقية داخل المملكة.