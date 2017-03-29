“دوبونت” … 50 عاماً على إطلاق منتجها “نومكس”

تحتفل “دوبونت لحلول الحماية” (DuPont Protection Solutions)، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 50 على إنتاج مادة “دوبونت نومكس”(DuPont™ Nomex®)،الألياف المقاومة للحرارة واللهب والتي تستخدم لتوفير الحماية لملايين الناس والعمليات الحيوية حول العالم. وستعقد الشركة على مدار العام سلسلة من الفعاليات والنشاطات الاحتفالية ليس للاحتفاء بهذا الإنجاز الكبير فحسب، وإنما من أجل التركيز على المستقبل أيضاً.

وتزامناً مع الذكرى السنوية الخمسين، أطلقت “دوبونت” منصة العلامة التجارية الجديدة “نومكس نيفر كويت” (Nomex Never Quit)، تخليداً لأرواح الأبطال والمبتكرين حول العالم الذين يعتمدون على الحماية التي لا مثيل لها التي توفرها “نومكس”، مع تأكيد “دوبونت” على التزامها المستمر بالابتكار. وتم الكشف عن منصة العلامة التجارية “نيفر كويت” خلال مارس الجاري والذي شهد إقامة عدد من المعارض التجارية، أبرزها معرض اللف والعزل والتصنيع الكهربائي (CWIEME) في شنغهاي في الصين؛ والمؤتمر الدولي الرابع والثمانين لعملاء شركة “دوبل” في بوسطن، ماساشوستس، الولايات المتحدة؛ ومعرض إكسبو سيغوريداد إندستريال (Expo Seguridad Industrial) في مدينة المكسيك في المكسيك؛ ومعرض “جيه. أي. سي. ورلد 2017” (JEC World 2017) في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال جون ريتشارد، مدير الأعمال العالمية لـ “دوبونت نومكس”: “قمنا على مدى السنوات الخمسين الأخيرة بالمساهمة في الحفاظ على سلامة الناس خلال عملهم تحت الأرض وصعودهم إلى الفضاء الخارجي وتعاملهم مع التحديات الكثيرة التي كانت تعتبر مستحيلة في الماضي. ونحن فخورون بما قدمته ألياف “نومكس” في الماضي، وواثقون من أن الأفضل لم يأت بعد. ولذلك، سنواصل عملية الابتكار والتعاون مع الشركات حول العالم للاستفادة من الحماية التي لا مثيل لها التي توفرها “نومكس” للمساعدة على مواجهة أصعب التحديات للخمسين عاماً القادمة وما بعدها”.

ويتم استخدام ألياف “نومكس” ضمن مجموعة واسعة من التطبيقات، لكنها تعرف على نحو واسع باستخدامها كمكون أساسي في الملابس الواقية. واليوم، هناك أكثر من 3 ملايين رجل إطفاء حول العالم يستخدمون ملابس الوقاية والإكسسوارات المصنوعة من هذه المادة نظراً لتركيبتها الفريدة التي تتميز بمقاومة اللهب والمتانة وتوفير سهولة الحركة. ويتم استخدام ألياف “نومكس” في ملابس الطيارين العسكريين وطواقم المركبات القتالية، وسائقي سيارات السباق، وأعضاء طواقم إصلاح سيارات السباق ومسؤولي مسار السباق، والعمال الصناعيين المعرضين لمخاطر الحريق والقوس الكهربائي.

وتلبي ألياف “نومكس” مختلف متطلبات الحماية ضمن القطاع الكهربائي، حيث إن مقاومتها للهب والمستويات العالية للحماية الكهربائية والكيماوية والميكانيكية تجعل منها مادة مثالية للاستخدام في مجموعة واسعة من تطبيقات العزل الكهربائي. ويعتمد مصنعو المحولات والمولدات والمحركات وغيرها من المعدات الكهربائية على التشكيلة الفريدة لخصائص ألياف “نومكس” من أجل تحسين الأداء وزيادة الموثوقية وإطالة عمر الخدمة لمنتجاتهم.

ويمكن استخدام المُركبات المصنوعة من مادة “نومكس” في مجموعة واسعة من تطبيقات صناعة الطيران، بدءاً من طوابق مقصورة الطائرة إلى الحاويات العلوية والفواصل ومن أبوابعجلات الهبوط وحجرات المحرك إلى شفرات مراوح طائرات الهيلوكوبتر وغيرها الكثير. وبفضل تركيبتها التي تتميز بمقاومة اللهب وخفة الوزن والمتانة، تساعد “نومكس” في تلبية أشد معايير السلامة صرامة وكذلك متطلبات كفاءة استهلاك الوقود للطائرات التجارية.

وطرحت “دوبونت” مادة “نومكس” على شكل أنسجة ومواد غير منسوجة خلال العام 1967، ثم شهدت هذه المادة تطوراً نتيجة لأعمال البحث والتطوير التي قام بها بول مورغان وستيفاني كوليك. وكانت القوة الدافعة وراء اكتشاف هذه الألياف المقاومة للهب هو وفاة عدد من سائقي سيارات السباق في حوادث احتراق السيارات. وبناء على العمل الذي قام به زملاؤه، وجد ويلفرد سويني طريقة لصنع منتج خفيف الوزن للغاية يمكن نسجه ليكون بمثابة ألياف قابلة للتبلور (سمي فيما بعد “نومكس”) ويمتلك خصاص مقاومة اللهب والحرارة. وتم اختبار مادة “نومكس” لأول مرة في سترات سائقي السباق خلال العام 1966 قبل أن يتم تسويقها على نحو تجاري في العام التالي. وفي العام 2002، تم تكريم سويني تقديراً لمساهماته، حيث نال ميدالية لافوازييه، أرفع جائزة للتميز العلمي تمنحها شركة “دوبونت”.

وتعد “دوبونت لحلول الحماية” إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الحلول والمنتجات التي تحمي الناس والمباني والبيئة، حيث تساعد عملائها من خلال القدرات الفريدة لمنتجاتها ذات الشهرة العالمية. وتساعد حلول “دوبونت كفلار” على حماية أفراد الشرطة والعسكريين والرياضيين ورواد الفضاء، أما “دوبونت نومكس” (DuPont Nomex) فتساعد على حماية رجال الإطفاء والعمال وسائقي سيارات السباق، وكذلك أنظمة النقل الجماعي وطاقة الرياح، في حين تساعد “دوبونت تايفك” (DuPont Tyvek) على حماية عمال مصانع الكيماويات، وكذلك الأجهزة الطبية المعقمة وتشييد المباني. كما تساعد منتجات “دوبونت كوريان” (DuPont Corian) على مقاومة نمو الفطريات لحماية المرضى في المستشفيات من العدوى. وللمزيد من المعلومات حول “دوبونت لحلول الحماية”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dupont.com/protection-solutions.