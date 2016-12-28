«دلتا إير لاينز» تلغي شراء 18 طائرة «بوينج»

ألغت شركة “دلتا إير لاينز” رسميًا صفقة شراء 18 طائرة “بوينج” وهو ماكان متوقعًا منذ وقت بعيد، لتضيف بذلك مزيداً من الضغوط على الشركة الأمريكية المنتجة للطائرات والتي تواجه تراجعا بالفعل في الطلب.

وعندما اشترت “دلتا” شركة “نورث ويست إير لاينز” عام 2010 قررت تأجيل الصفقة المتفق عليها عام 2005 لتوريد 18 طائرة من الطراز “787” إلى عام 2020، وهو ما اعتبره محللون إشارة لاحتمال تراجع الشركة عن الصفقة.

وركزت “دلتا” على أسطولها من طائرات “إيرباص”، لكنها مازالت إلى الآن أحد كبار العملاء لدى “بوينج”، بعدما طلبت 120 طائرة من الطراز “737-900 إي أر” ذات الممر الواحد.

ولم تفصح الشركة عن أسباب إلغاء الاتفاق على الرغم من أن “بوينج” حافظت على الطلبية ضمن جدول إنتاجها.