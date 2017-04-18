دبي يقلص مكاسبه إلى 0.9 % فى الختام

قلص سوق دبي المالي مكاسبه الصباحية إلى 0.9 5 حيث أقفل عند مستوى 3496 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها افجمالية 381 مليون درهم.

ومن أصل 34 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات، وبقيت 7 على ثبات.

وصعد سهم إعمار العقارية بقوة وبنسبة 3.3 % عند 7.47 درهم، بعد تصريحات رئيس الشركة أمس عن خطة لتوزيعات استثنائية خلال العام ومشروع جديد.

وأكثر الأسهم تداولا سهم جي اف اتش المرتفع بنسبة 2.7 % عند 2.26 درهم، وبتداولات فاقت 52 مليون سهم.

وارتفع سهم دريك آند سكل بنسبة 3.5 % عند 0.440 درهم، وبتداولات قاربت 24 مليون سهم، وهو الأكثر ارتفاعا بالسوق اليوم.