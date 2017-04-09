دبي أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم

أفاد تقرير نشره موقع «تريد فاينانس غلوبال» بأن اقتصاد دبي وخلافاً للاعتقاد السائد لا يعتمد على النفط، الذي لا يشكل سوى 6% فقط من إيراداتها.

وعوضاً عن ذلك أصبح اقتصاد دبي نموذجاً يحتذى به للتنوع الذي بدأ في 2004مع إطلاق مركز دبي التجاري العالمي، بنظامه القضائي والتنظيمي المستقل.

واعتبر التقرير دبي واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم. وهي تتطلع إلى استقبال 20 مليون سائح في 2020، وهو العام الذي تقرر أن تستضيف به دبي معرض إكسبو العالمي، ثالث أكبر حدث في العالم بعد الألعاب الأولمبية وكأس العالم. وأبرز التقرير، تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، «أن المستقبل لا يأتي إلينا، بل نحن من نستشرفه ونشكله ونمسك زمام المبادرة في ابتكار تقنياته وتوظيفها»، ورأى التقرير أن هذه القول يلخص رؤية دبي التي تحولت من مجرد ميناء وادع للصيد إلى عاصمة عالمية في أقل من نصف قرن من الزمن.

وقال التقرير إن إكسبو دبي 2020 يتماهى مع الرؤية المستقبلية التي خطتها دبي لنفسها، تحت شعار تواصل العقول- وصنع المستقبل الذي اتخذته عنواناً لحملة استضافة المعرض.

وهذا المعرض من شأنه إعطاء دفعة قوية لاقتصاد دبي. ووفقاً لتحليل جونز داي، فإن الحدث قد يدر 23 مليار دولار للإمارة، إلى جانب معدل نمو متميز يناهز 10.5% في 2020.

أما تأثيره على السياحة، فسيتأتى من خلال استقبال 25 مليون زائر. ونتيجة لذلك فإن كثيراً من المشغلين العالميين يفتتحون مكاتب تمثيلية إقليمية في دبي، علاوة على توقع خلق 270 ألف وظيفة. كما سيكون له تأثير غير مباشر على السوق الفندقية، في غمرة مضاعفة طاقتها الاستيعابية.

وأضاف أن دبي استقبلت قرابة 15.27 مليون سائح في 2016، محتلة المركز الرابع في مؤشر أكثر المدن زيارة في العالم بعد كل من بانكوك، ولندن وباريس، وهذه الأرقام تشي بالكثير عن أهمية السياحة في اقتصاد دبي، التي تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

ذكر تقرير موقع تريد فاينانس غلوبال إنه بفضل مفهوم المناطق التجارية الحرة، فإن دبي تبدو وجهة جذابة للمستثمرين بفضل الإعفاء الضريبي على الدخل الشخصي، أو على مكاسب رأس المال. ويعتبر مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي للإنترنت مثالاً على ما يعرف باسم «المدينة داخل المدينة» إذ تعتبر تلك المدن وجهات جذابة لمعظم المستثمرين. وتعتبر دبي وجهة رئيسية لإعادة التصدير، حيث يتسنى للمصدرين الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي والاتفاقيات الدولية لتفادي التكاليف التي لا يمكنهم تفاديها في بلدانهم.