وصفت صحيفة «هيرالد سكوتلاند» دبي بالمدينة الترفيهية المفعمة بالحيوية نظراً لاحتضانها 96 «مولاً» وهو رقم يعد قياسياً بالنسبة لعدد سكانها البالغ 2.7 مليون نسمة.

وأضافت الصحيفة إن الزوار الدوليين أنفقوا في دبي أكثر من أي مكان آخر، حيث قدرت ماستر كارد إنفاقهم بنحو 31.3 مليون دولار وهو أعلى بمقدار الثلث عما أنفقوه في لندن.

وذكرت الصحيفة أن هناك خصائص جعلت من دبي مدينة ترفيهية مفعمة بالحيوية متعددة الأغراض وكما كشف أحدث تقرير لموقع «بوكيت راف جايد» أن المدينة لا يضاهيها مكان في العالم فقد أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الحضرية تألقاً يغذيها مزيج من الثروة ورؤية استراتيجية تجارية وطموح بلا حدود.