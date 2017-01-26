”دبي لمشاريع الطيران” ترسي عقد تصميم برج مراقبة مطار آل مكتوم

ذكرت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية انها سترسي عقد تصميم برج مراقبة الحركة الجوية في مطار آل مكتوم الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري.

يذكر ان الشركات المشاركة في منافسة التصميم هي ”أيكوم” الأميركية و”إيربورت دي باري انجنير” (إيه دي بي آي) الفرنسية و”أروب” البريطانية، ودار الهندسة اللبنانية، وشركة HOK الأميركية، وشركة ”كوهن بيدرسون فوكس” الأميركية